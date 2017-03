Huhtikuu lähestyy ja vauhti kohti kuntavaaleja kiihtyy. Ehdokkaiden tuli jättää hakemuksensa viime viikon tiistaina ja virallisesti kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan tänään.

Pitkin talvea on puhuttu puolueiden vaikeuksista löytää ehdokkaita riveihinsä. Pudotusta on myös Länsi-Saimaan kunnissa.

Kun vuoden 2012 vaaleissa Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella oli yhteensä 192 ehdokasta, lukumäärä on nyt ennen ehdokasasettelun vahvistusta 160.

Kaikki puolueet huomioiden ehdokasmäärä on pudonnut edellisvaaleista Lemillä 17:n, Taipalsaarella kymmenen ja Savitaipaleella viiden ehdokkaan verran.

Lyhentyneiden ehdokaslistojen on myös arveltu vaikuttavan kuntavaalien äänestysintoon. Pelko on jossain määrin perusteltu. Mitä vähemmän ehdokkaita on, sitä vaikeampi voi olla löytää joukosta mieleistä.

Monet paikallispolitiikan konkarit päättivät jättäytyä sivuun, joten uusien kasvojen on pidettävä entistä kovempaa ääntä itsestään. Tarjolla on paikoin isojakin saappaita.

Jos tarvittiin nuoria mukaan ehdokkaiksi, tarvitaan heidät myös uurnille. Viime kuntavaalien jälkeen iso joukko on kasvanut täysi-ikäiseksi ja saanut sitä kautta mahdollisuuden äänestää. Äänestäminen on oikeus, johon soisi kuntalaisten tarttuvan entistä aktiivisemmin ikään katsomatta.

Länsi-Saimaan Sanomat on selvittänyt levikkialueen kuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä paikallisista puheenaiheista uuden Kyläpuntarin avulla. Kyläpuntarin kertomaa on luvassa niin painetussa lehdessä kuin verkkopalvelussakin aina vaaleihin saakka. Kuntavaaliehdokkaiden kannanottoja julkaistaan puolestaan Vaaliareena -palstalla.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Päivitetty 10.3. klo 8.50 & 16.50: Korjattu Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren ehdokkaiden yhteismäärä vuoden 2017 kuntavaaleissa sekä Lemin ehdokasmäärän pudotusluku.