Mustaa kahvia ja uutisia

Kaasuttelen varhain keskiviikkoaamuna kohti Savitaipaletta. Olen matkalla työpaikalle normaalia aikaisemmin, koska on taittopäivä. Toki lehteä taitetaan muinakin päivinä, mutta tänään aviisi on saatava ajoissa painoon.

Lisäksi tekijöitä on talviloman ja sairastapauksen vuoksi normaaliakin vähemmän.

Radio Nostalgiassa kajahtavat Monolan kohdalla Iltalehden uutiset. Lehden toimittajat lukevat uutiset.

Tänä aamuna vuorossa olevalla toimittajalla on huono päivä. Hän lukee eilisen eli tiistain uutiset. Tasa-arvoinen avioliittolaki tulee kuulemma voimaan huomenna keskiviikkona. Tulivuori Etnan purkauksen toimittaja kertoo alkaneen eilen maanantaina.

Suhtaudun IL:n uutismöhläykseen ymmärtävästi. Toimituksen palaverissa palaute voi olla särmikkäämpää.

Olen itsekin lukenut radiouutisia Ylellä. Kaikki ei aina sujunut kuten Pistohiekan juhannusjuhlissa.

Muuan sukunimi jäi noilta ajoilta pysyvästi mieleen. Belgian entinen pääministeri Herman van Rompuy oli valittu Eurooppa-neuvoston ensimmäiseksi pysyväksi puheenjohtajaksi.

Asiasta kertonut sähke ilmaantui lukemieni uutisten viimeiseksi aiheeksi viime tingassa. Minulla ei ollut aavistustakaan, kuinka herran sukunimi äännetään. Vetäisin ääntämyksen hatusta ja pieleen meni versio.

Toimitustyössä on monenlaisia vaikeuksia, joista lukijoilla, kuulijoilla ja katselijoilla ei ole aavistustakaan. Eivät ne asiat useimmiten heille kuulukaan.

Olen samaa mieltä, kun esimieheni aikoinaan kotkalaisessa lehdessä. Hän korosti, ettei toimittajien pidä selitellä tekemisiään tai tekemättä jättämisiään.

Noihin aikoihinhan lehdissä saattoi olla selityksiä, joiden mukaan virhe tekstiin oli tullut lehden taittovaiheessa. Myös tekniset syyt on vielä paljon myöhemminkin leimattu syyllisiksi milloin mihinkin.

Työpaikalla kaikki näyttää aluksi hyvältä, mutta sitten kaatuu konsernin toimitusjärjestelmä. Varoitellaan, että katkos voi kestää tuntejakin. Onneksi pätevät ammattimiehet saavat järjestelmän kuntoon huomattavasti nopeammin.

Yhden vakiopalstan tekstin huomataan puuttuvan. Kirjoittajaakaan ei saada kiinni. Palstalle joudutaan hätävarana laittamaan muu teksti. Yhdennellätoista hetkellä oikea teksti ilmaantuu sähköpostiin.

Lehti saadaan ajoissa painoon ja päivä sujuu muutenkin mutkattomasti.

Työpäivä on tosin normaalia pitempi, sillä illalla on Taipalsaaren valtuusto. Olen onneksi tottunut pitkiin työpäiviin. Silloin lähdettävä liikkeelle, kun jotakin tapahtuu.

Maaliskuussa 2004 olin nukkumassa pitkäksi venyneen työpäivän jälkeen. Ajoakin oli tullut päivän aikana varmaan 400–500 kilometriä.

Puhelin soi kello kolmen maissa yöllä. Tv-uutisten päätoimittaja ilmoittaa, että Konginkankaalla on tapahtunut rekan ja bussin yhteentörmäys, joka on vaatinut paljon uhreja.

Kymmenen minuutin kuluttua istun jo auton ratin takana. Edessä on yli 300 kilometrin ajo Haminasta Keski-Suomeen.

Ensimmäiset kahvitkin juon vasta Äänekoskella.

Taipalsaaren kunnanvaltuuston istunto sujuu keskiviikkoiltana leppoisasti. Avaan kännykän, kun lähden kotimatkalle. Tekstarit alkavat heti piipata. Muuan tavoittelemani henkilö ilmoittaa, että hänet saa kiinni seuraavan aamuna kello kuudesta seitsemään. Mikäpä siinä. Aikainen lintu löytää madon.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi