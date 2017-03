Stam1na on mukana aivoviikon kampanjassa

LEMILÄINEN metalliyhtye Stam1na on mukana edistämässä aivoterveyttä kansallisella aivoviikolla, jota vietetään tällä viikolla 13.–19. maaliskuuta.

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys järjestää aivoviikolla Musiikki parantaa aivoterveyttä -kampanjan, johon ovat Stam1nan lisäksi lähteneet mukaan Neljä Ruusua ja Raptori.

Kampanja järjestetään nyt toista kertaa. Myös tänä vuonna se keskittyy pääosin sosiaaliseen mediaan tarkoituksenaan tavoittaa eri ikäluokkia ja tuoda heille tietoa aivoterveydestä.

Musiikin vaikutusta aivoterveyteen on tutkittu pitkään. Kanadalaisen McGill-yliopiston tutkijat saivat selville, että mielimusiikki käynnistää aivojen palkitsemisjärjestelmän – sen saman, joka tekee ruoasta ja seksistäkin nautinnollista.

Muistisairaiden kohdalla huomattiin, että musiikki, joka on ollut rakasta Alzheimer-potilaalle ennen sairastumista, rauhoittaa tämän oloa myöhemminkin.

Vertailu osoitti, että mielimusiikki hillitsee muistamattomalla hämmennyksen aiheuttamaa kiihtyneisyyttä paremmin kuin perinteinen rentoutusmusiikki.

Musiikki on silta kadonneisiin muistoihin, sillä se aktivoi niihin taltioituneet tunteet. Näin musiikilla voidaan kohentaa muistisairaan turvallisuuden tunnetta ja luottamusta.

Hoitotahtoon voi kirjoittaa mitä musiikkia haluaa kuunnella esimerkiksi palvelutalossa silloin, kun muistisairaus on niin pitkällä, ettei toimintojaan pysty kontrolloimaan.

Kun hoitohenkilökunnalla on tiedossa asiakkaan lempimusiikki, tätä tietoa pystytään hyödyntämään yksilöllisessä hoidossa ja konfliktien ratkaisussa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi