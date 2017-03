Haukio suojelee Lemin musiikkijuhlat

LEMI Tasavallan presidentin puoliso, rouva Jenni Haukio on lupautunut Lemin musiikkijuhlien suojelijaksi ensi kesänä.

Siitä, pystyykö Haukio tulemaan musiikkijuhlille, saadaan tieto myöhemmin.

Lemin musiikkijuhlat järjestetään 26.–30. heinäkuuta.

Kulttuuritapahtuman suojeleminen on luontevaa Haukiolle, sillä hänet tunnetaan paitsi valtiotieteiden maisterina myös runoilijana. Esikoisteos Paitasi on pujahtanut ylleni julkaistiin vuonna 1999.

Jenni Haukio, 39, työskenteli aikaisemmin Turun kansainvälisten kirjamessujen ohjelmapäällikkönä.

