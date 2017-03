Merkittävä osa kaikkien kuntalaisten arkeen vaikuttavista asioista ratkotaan ja päätetään kotikunnassa maakuntauudistuksen jälkeenkin.

Kunnan keskeisimmiksi tehtäviksi jäävät varhaiskasvatus ja peruskoulutus. Teknisen toimialan päätehtäväksi jää kunnan kiinteistöomaisuuden hoito ja kaava-alueiden kehittäminen.

Kunnat ovat sivistyksen, elinvoiman, yrittäjyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. Kunnan tulee olla toimiva, terve ja turvallinen.

Kuluvalla valtuustokaudella saimme yhteistyöllä kunnan talouden tasapainoon ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alijäämät katettua. Tiukasta talouskurista huolimatta palvelut Lemillä säilyivät ja Eksoten palvelut lähipalveluina toimivat.

Lisäksi uusi lähikoulu valmistuu Kuukanniemeen, vanhusten tehostetun palvelun asumisyksikkö on valmistunut ja uuden teollisuusalueen tonttimyynti alkanut.

Kaikille hyvä Lemi tehdään yhdessä. Kuntalaisten kuuleminen, luottamushenkilöiden yhteistyö sekä vuorovaikutus ovat avain hyvään päätöksentekoon ja toimiviin palveluihin jatkossakin.

Tavoitteeni on, että Lemillä on laadukas varhaiskasvatus, päiväkodit ja hoitopaikat kodin lähellä kuten turvalliset ja terveet koulutkin. Hyvät harrastustilat ja -mahdollisuudet edistävät kaikenikäisten terveyttä ja hyvinvointia.

Toivotamme uudet asukkaat yhteisöllisesti tervetulleeksi. Huolehdimme ympäristöstä, jotta Lemillä on viihtyisää ja turvallista asua väljillä tonteilla.

Elinkeinoelämää kehitämme niin, että Lemillä on hyvä yrittää ja onnistua. Vain terve kuntatalous mahdollistaa hyvin toimivat palvelut. Siksi on tärkeää, että pidämme veroprosentin kilpailukykyisenä lähikuntiin verrattuna sekä menot ja tulot tasapainossa.

Tämä kaikki onnistuu yhteistyöllä.

MERVI RINGS

kokoomus

Lemi