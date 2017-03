Perussuomalaisista Pro Savitaipaleen riveihin siirtynyttä Matti Käyhtyä kuvailtiin Länsi-Saimaan Sanomissa (to 9.3.) perussuomalaisten paikallisyhdistyksen perustajaksi. Käyhdyn mukaan hän oli kahdeksan vuotta sitten paikallisosaston henkiinherättäjä, sillä osasto oli perustettu jo vuonna 1996, mutta sen toiminta oli lopahtanut.

Lehden (to 9.3.) pääkirjoituksessa kerrottiin vuoden 2017 Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntavaaliehdokkaiden yhteismääräksi virheellisesti 164. Oikea luku on 160. Lemillä ehdokkaita on 17 vähemmän kuin viime kuntavaaleissa.