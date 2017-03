Pieni on suurta

Bonnierin Suuri journalistipalkinto Vuoden journalistisesta teosta jaettiin tiistai-iltana 14. maaliskuuta. Paikallislehden näkökulmasta palkinto meni täysin oikeaan osoitteeseen, valittiinhan voittajaksi Jani Halme.

Viestintäyhtiön luovana johtajana työskentelevä parikkalalaissyntyinen Halme on lokakuusta lähtien julkaissut Twitter-tilillään Kotimaan katsaus -nimistä videosarjaa.

Kotimaan katsauksessa Halme lukee ääneen valitsemiaan uutisia suomalaisista paikallislehdistä. Tätä varten Halmeelle tulee yli 160 lehteä, joukossa myös Länsi-Saimaan Sanomat.

Hankkeen tarkoituksena on paitsi muistuttaa Suomen rikkaasta paikallislehdistöstä myös rikkoa kuplia ja vähentää vastakkainasettelua Helsingin ja maakuntien väliltä.

Halme on tehnyt paikallisuutisten arvon nostamiseksi hyvää työtä. Vaikka välillä joukkoon mahtuu myös tahatonta komiikkaa, Halme on korostanut, että kyse ei ole mistään vitsistä.

Paikallislehdet kertovat oman alueensa tapahtumista, ihmisistä ja ilmiöistä tavalla, johon mikään muu media ei pysty.

Kaupassa lentävä lintu tai tutussa risteyksessä tapahtunut ”melkein kolari” saattaa naurattaa muualla, mutta paikallislehden levikkialueella nämä tapahtumat ovat kertomisen arvoisia.

Uutiskynnys on siksi uskallettava pitää riittävän matalalla. Paikallislehdissä pienet asiat ovat suuria ja aiheet lukijoita lähellä.

Paikallislehdille ominaista on myös tiivis yhteistyö lukijoiden kanssa. Ilman vinkkejä moni asia jäisi kertomatta.

Verrattain pienet toimitukset liikkuvat paljon, luovat kontakteja sekä näkevät ja kuulevat kaikenlaista, mutta toimituksen kynnys on uutiskynnyksen tapaan mahdollisimman matala.

MATIAS LÖVBERG

