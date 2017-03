Savitaipaleen portin pielestä

Savitaipaleen portin kehityshistoria muistuttaa vanhaa satua hiirestä, mikä lupasi ommella kissalle takin. Runsaat puolenkymmentä vuotta sitten kunnan johto järjesti suunnittelukilpailun portin lopulliseen asuun saattamiseksi.

Kilpailutyöt tiettävästi olivat näytillä Savitaipaleen messuilla, mutta eipä siellä vierailijoiden mielipidettä kyselty, vaan paikallisen lehtitiedon mukaan jatkokehittelyyn aihevalinnan tuomaroi kunnan kaksi virkamiestä ja yrittäjien puheenjohtaja. Millähän valtuuksilla?

Kunnanhallituskaan ei ollut edes tietoinen, vaikka kunnan kassaa oli tarkoitus kaivella. Eikä siitä porttia tulisikaan, sillä viimeisen suunnitelman mukaan pystyyn jäisivät vain peltinieriäkoristeiset kivitelat.

Kaikella kunnioituksella, mutta viimevuotisen kuntalaiskyselyn perusteella nieriäaihetta ei yleensä haluttu porttiin. Pellistä leikattua kalankuvaa ei autolla ohikulkeva satunnainen matkaaja voisi, lohikalojen samanlaisten siluettien vuoksi, mitenkään nieriäksi tunnistaakaan. Kivitelan pystyy useampi yhdistämään paperikoneeseen.

Valmis portti voisi olla, yhteisöä hyödyttävä, tyylikäs ja näyttävä yrittäjien ja kunnan yhteinen näyteikkuna ja infopiste, päivällä ja yöllä. Mielipiteitä on moneen lähtöön, poikkeavat mielipiteet kuuluvat demokratiaan.

Suunnittelua voisi jatkaa ilman peltistä nieriää niin, että osapuolet olisivat vaikkapa maksuosuutensa mukaan edustettuina.

Suojellun ja arvokkaan nieriän kotivesi on Kuolimo, joten sen esittelyyn luonnollisin paikka, portin sijasta, on satamapuisto.

Satamasuunnitelmat ovat lähiaikoina tapahtuvaa toteutusta vaille valmiit, joten siellä nieriä voitaisiin esitellä kiireettömästi ja luonnonmukaisesti, oikeissa väreissä. Hyvin suunniteltu infotaulu edistää nieriän suojelua, tukee matkailua ja kohottaa kunnan luontoarvoimagoa.

Kunnan talous täytyy kuitenkin pitää kunnossa, itsenäisyyden ja palveluiden turvaamiseksi, siksi portinpielessä tarvitaan talkoohenkeäkin. Toisaalla oman osuuspankin edustajiston päätös pitää ohjat omissa käsissä on ryhdikäs.

Tulevaisuuden kilpailukyky vaatii kuitenkin OP-ryhmän älykästä yhteistyötä. Nykyisin kunnan yrittäjien, viranhaltioiden ja luottamushenkilöiden keskinäiset suhteet ovat toisiaan arvostavat ja kunnioittavat, joten laadukkaisiin tuloksiin päästäneen niin, ettei populismille jää suuremmin tilaa.

Tämän jorinan voisi päättää kiisteltyjä ja kalliita salaisuuksia availlen. Mikkeliläisiä emme ole, lappeenrantalaisiksi emme halua tulla, olkaamme siis sovussa, sydämellä ja sisulla savitaipalelaisia.

RAUNO NIKKILÄ

keskusta

Savitaipale