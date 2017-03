Husu vastasi ja kysyi suoraan rasismista

SAVITAIPALE Suorat kysymykset ja vastaukset ovat rasisminvastaisen lähettilään Abdirahim Husseinin mieleen.

Husseinilta on kysytty vihasähköpostissa, sammuttaisiko hän Helsingin kaupunginvaltuutettuna Kaisaniemen puiston valot, jotta muslimit pääsisivät rauhassa raiskaamaan.

– Nuorilta on hauska kysymys se, että jos valot sammuttaa, katoaako Husu. Kaikkein tyhmin kysymys on kuitenkin se, jota ei uskalleta kysyä, Hussein muistuttaa.

SPR:n Savitaipaleen osasto järjesti viime tiistaina 21. maaliskuuta, rasismin vastaisena päivänä, yläkoululaisille ja lukiolaisille Husseinin ja rasistimenneisyytensä kanssa selvät tilit tehneen ammattikouluopiskelijan Antti Palolan tähdittämän tilaisuuden.

Kaksikko teki vaikutuksen Yleisradion A-teemaillassa, jossa vihapuhe oli aiheena.

Hussein pitää ohjelmaa käännekohtana, koska paljon vihapostia saanut mies kokikin 95-prosenttisesti myönteisen palautteen. Niin kävi myös Antti Palolalle, jolla on karu menneisyys uusnatsina.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 23. maaliskuuta Länsi-Saimaan Sanomista.