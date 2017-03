Olemmeko valmiita K-sairaalaan?

Miten käy Savitaipaleen vuodeosaston, kun Lappeenrantaan valmistuu keskussairaalan yhteyteen K-sairaalaksi nimetty osio?

Pelkona on, että vuodeosasto ajetaan alas ja potilaat siirretään muihin hoitopaikkoihin.

Sitä tosiasiaa emme voi kieltää, että tarvitsemme jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa Savitaipaleella, noin 30 potilaspaikkaa, kunnan asukasrakenteen huomioon ottaen.

Riittääkö nykyisten yksityisten palvelun tuottajien resurssit tämän tarpeen täyttämiseen, ja onko potilaalla varaa maksaa yksityisestä hoidosta?

Vuodeosaston lakkauttamisen myötä savitaipalelaisia potilaita siirretään kenties naapurikuntiin hoitoon, jos omassa kunnassa ei ole riittävästi hoitopaikkoja.

Omaisten ja ystävien vierailut vaikeutuvat julkisten kulkuyhteyksien vuoksi ja potilaan oikeus saada hoitoa omassa kunnassa huononee.

Akuuttia hoitoa tarvitsevat potilaat ”kuskataan” keskussairaalaan, kun taas vuodeosaston säilyttämisen myötä potilas voisi saada saman hoidon kotikunnassaan.

Savitaipaleen vuodeosasto ja sen henkilökunta on saanut kiitosta ja kehuja potilailta sekä heidän omaisiltaan ympäri Länsi-Saimaan aluetta. Miksi lakkauttaa hyvää?

Osaston toimintaa on ajettu alas koko Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) olemassaolon ajan. Viimeksi syksyllä 2016 vähennettiin nopeaan tahtiin potilaspaikkoja ja henkilökuntaa.

Osastolla on kuitenkin jatkuvasti potilaita ylipaikoilla ja henkilökuntavajetta on täytetty hoitajien ”venymisellä” pitkiin vuoroihin, kutsumalla töihin jo eläkkeellä olevia hoitajia sekä lyhytaikaisilla sijaisuuksilla.

Mietin, jos ei ole osastoa, ostaako Eksote hoitopaikkoja yksityiseltä sektorilta Savitaipaleella? Millä hinnalla ja kuka tekee hoidontarpeen arvion?

Onko reilua, että Eksote voi itse sanella hinnan, jonka maksavat hoidosta, kun taas niin sanotut itsemaksavat potilaat eivät voi tästä neuvotella?

Onko hoitajamitoitus kohdallaan, jos hoitoisuusluokituksen tekee maksava osapuoli? Mitä laki tähän sanoo?

”Jonnekin se (Ek)sote niitä potilaita siirtelee, vaan minne?”, ratiomies Murosen Karikin ihmetteli Putous-ohjelmassa.

Valitettavaa, että jopa sketsihahmot ovat viisaampia kuin soten isot päättäjät.

LIISA KILPI

kokoomus

Savitaipale