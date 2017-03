Kenttätöitä tiedossa

Verkkokyselyn kommentti on paljonpuhuva. Nuori kokee kuntavaalit turhiksi ja äänestää sen sijaan mieluummin presidentinvaaleissa. Kommentin mukaan kunnanvaltuustoihin valitaan samat päättäjät, äänesti tai ei.

Kyseessä on tässä tapauksessa yksittäinen mielipide, mutta vastaavaan ajatusmalliin törmää silloin tällöin. Eikä puhujana aina ole nuori. Demokraattisen päätöksenteon näkökulmasta ajatus siitä, että äänestämisestä ei ole mitään hyötyä, on vähintäänkin kyseenalainen.

Olennainen kysymys on tietysti se, mistä mielikuva äänestämisen turhuudesta on syntynyt. Ja miten yleinen käsitys on? Se kiinnostaa erityisesti, kun puhutaan kuntavaaleista.

Valtuustotyö ei välttämättä aina ole kovin hohdokasta, mutta siitähän ei olekaan kyse. Päätökset koskettavat ennemmin tai myöhemmin jokaista kuntalaista huolimatta siitä, käykö kuntavaaleissa uurnilla vai ei.

Kuntavaalien ennakkoäänestyksen alkuun on aikaa vajaa viikko ja varsinaiseen vaalipäiväänkin vain kaksi ja puoli viikkoa.

Ulkomainonta on alkanut ja kampanjointi kiihtyy. Jo tässä vaiheessa on nähtävissä, että vaalityötä tehdään kovin eri volyymeilla.

Vuonna 2012 äänestysaktiivisuus kipusi Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella reilusti yli 60 prosentin. Savitaipaleen äänestysprosentti 69,3 oli koko silloisen Kymen vaalipiirin korkein.

Nyt jokainen ehdokas saa tehdä tosissaan töitä, että viesti saadaan kentällä perille niin, että samoihin lukuihin paikallisesti päästään.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi