Vaalien ulkomainonta alkoi

SAVITAIPALE Kuntavaalien ulkomainonta oli lupa aloittaa Savitaipaleella keskiviikkona 22. maaliskuuta eli viikko ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Kunnanhallitus päätti asiasta 13. maaliskuuta.

Ulkomainonta sallitaan vain kunnan asettamiin mainostauluihin torin laidalla, Maitolantiellä ja Kirkkotiellä.

Haja-asutusalueella kunta on asettanut mainostaulut Heituinlahden terveystalolle ja Välijoelle Jäkäläntien ja Kohosentien risteykseen.

Kunta ei peri vaalimainospaikoista maksua.

Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainoskäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien.

Perusteena suositukselle on aikoinaan ollut vaalimainonnan yhdenmukaistamisen tarve, maisemalliset syyt sekä ympäristön siisteys.

Kunnallisella vaalimainonnalla arvioidaan edelleen olevan tiedotusarvoa. Kansalaiset ovat tottuneet siihen, että vaalien yhteydessä käytetään ulkomainontaa.

Mainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka kieltävät vaalimainosten sijoittamisen äänestyspaikkojen läheisyyteen siten, että mainokset vaikuttavat äänestäjän vaalivapauteen.

Vaalimainokset eivät saisi näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Mikäli kunta ei käytä vaalimainoskehikkoja, sen tulee kuitenkin määritellä ulkomainospaikat hallitsemillaan alueilla.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi