Triathloniin voi jo ilmoittautua

TAIPALSAARI Ensi kesän Taipalsaari-päivien suunnittelu on täydessä käynnissä. Kunnan hyvinvointiluotsi Olli Alamäen mukaan ohjelmaa ei vielä ole aikataulutettu, mutta viikonlopun runko alkaa hahmottua.

Päiviä vietetään perjantaista sunnuntaihin 30.6.–2.7.

Perjantaina on luvassa ohjelmaa nuorille, lauantaina ulkoillaan ja urheillaan ja sunnuntai on viime vuoden tapaan maaseutupäivä.

Taipalsaari-Triathlon järjestetään ensi kesänä jo neljättä kertaa. Lauantaina kisattavassa triathlonissa voi osallistua pikamatkojen kilpasarjaan, viestiin sekä ensikertalaisille sopivaan Kokeile triathlonia -sarjaan.

Tapahtuman järjestävät Karjala Triathlon ja Taipalsaaren kunta.

– Ilmoittautuminen on jo mahdollista, Alamäki muistuttaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

