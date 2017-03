Kesän junnuleiri laajenee Savitaipaleella

SAVITAIPALE Ensi kesän Sapassi-viikolla järjestettävä jalkapallon juniorileiri on laajentumassa. Seitsemättä kertaa järjestettävässä tapahtumassa pelataan leirin ohessa sekä tyttöjen että poikien kutsujoukkueille kohdistettu miniturnaus.

”Kotijoukkueina” toimivat Karjalan tyttöfutis (KTF) sekä Imatran Palloseuran (IPS) ja PEPO Lappeenrannan yhdistelmäjoukkue. KTF:ssa pelaa Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) kasvatteja. Poikien IPS/PEPO -yhdistelmäjoukkueessa on niin ikään Savitaipaleen edustus.

– Poikien joukkue pitää samalla Savitaipaleella viimeistelyleiriä elokuussa Lappeenrannassa pelattavaa ikäluokan SM-lopputurnausta ajatellen, kertoo tapahtuman vastaava Jukka Vakkila.

Sapassi -futisleiri on tarkoitettu 7–15-vuotiaille tytöille ja pojille. Leirin järjestävät Suomen Jalkapallovalmentajat ry ja Savitaipaleen Urheilijat ry ja se pidetään Savitaipaleella 13.–15. heinäkuuta.

