Kadunnimi muuttui vahingossa Taipalsaarella

TAIPALSAARI Yhden kirjaimen katoaminen kadunnimestä on aiheuttanut hämminkiä Taipalsaaren kirkonkylässä. Mammonniementiestä on tullut yllättäen Mammoniementie.

Kadun varrella asuva mies havahtui nimenmuutokseen lehden jakeluhäiriön myötä. Hän ryhtyi selvittämään asiaa Taipalsaaren kunnasta ja Maanmittauslaitoksesta.

– Tämän päivän digimaailmassa yhdenkin merkin puuttuminen tai ylimääräinen merkki voi aiheuttaa helposti vakavia ongelmia, mies ilmoitti.

Mies toivoi, että kunta informoisi kadun uudesta nimestä kiinteistönomistajia ja asukkaita.

– Myös uusi tienviitta selventäisi muutoksen tapahtuneeksi, mies opasti kuntaa.

Uutta tienviittaa ei kuitenkaan tarvita.

Taipalsaaren kunnan teknisen johtajan Samuli Kakon mukaan sähköiseen katuaineistoon on tullut virhe karttojen päivityksen yhteydessä.

– Tämä asia viedään seuraavaan tekniseen lautakuntaan ja oikaistaan kadunnimi oikeaksi, kuten se on ollutkin eli Mammonniementieksi, Kakko lupaa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi