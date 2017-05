Taipalsaaren sairaala on nyt Taipolis – vanhainkodin toiminta siirtyy uuteen palvelukotiin kirkonkylälle

TAIPALSAARI Perinteisten toimintojen päätyttyä Taipalsaaren sairaala on syntymässä uudelleen. Uudet tienviitat ohjaavat Taipalsaarentieltä ja Konstunkaarelta kohti yritystalo Taipolista.

Jo aiemmin julkisuudessa olleet suunnitelmat sairaalan tilojen ottamisesta yrityskäyttöön siis etenevät.

Kuten muuallakin Suomessa, polis-päätteinen nimi viittaa myös Taipalsaarella yrityskeskittymään.

– Nimiehdotus tuli Taipalsaaren yrittäjiltä. Päätimme ottaa sen käyttöön, sillä se kuvaa nykytilannetta hyvin, kunnanjohtaja Jari Willman kertoo.

Nimiasia on niin tuore, että sitä ei ole esimerkiksi kunnan verkkosivuille vielä ehditty päivittää.

Kunta on remontoinut vuokrattavaksi yhteen sairaalan siivistä puolenkymmentä kalustettua toimistohuonetta sekä avotyöpisteitä. Tila on sama, joka oli aiemmin Saimaanharjun alakoululaisten väistötilana.

Puolet siivestä on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kotihoidon toimistokäytössä.

Sairaalan muissa tiloissa toimii jo hoito- ja kauneudenhoitoalan yrityksiä. Kellarikerroksen varastotilojakin on laitettu vuokralle.

– Yhteen kerrokseen suunnittelemme myös majoitustilaa esimerkiksi yritysten keikkatyöläisille. Tämä on kuitenkin vielä vaiheessa. Esimerkiksi se on auki, operoiko toimintaa kunta vai joku muu, Willman selventää.

Taipoliksessa on tilat myös myös kunnan etsivällä nuorisotyöllä sekä työllistämisyksiköllä. Sairaalalta löytyvät edelleen siellä jo aiemmin toimineet seniorikoti Kultaharju sekä väistössä oleva Voisalmen päivätoimintakeskus.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Kirkonkylän uusi palvelukoti Taipale avataan

Eksoten vanhainkodin toiminta päättyy Taipalsaaren sairaalalla.

Asukkaat ja henkilökunta muuttavat maanantaina 15.5. vastavalmistuneeseen palvelukotiin kirkonkylälle.

Uusi palveluasumisen- ja tehostetun palveluasumisen asumisyksikkö on nimeltään palvelukoti Taipale, ja se sijaitsee hyvinvointiaseman vieressä osoitteessa Vilkolantie 3.

Taipaleessa on 15 palveluasumisen asuntoa ja 15 tehostetun palveluasumisen asuntoa.

Päivitetty 12.5. klo 9.40: Muokattu otsikkoa ja lisätty tiedot uudesta palvelukoti Taipaleesta