Tennisturnauksen vaatimukset kasvoivat

SAVITAIPALE Naisten kansainvälisen tennisturnauksen järjestäminen on kallistunut viime vuodesta.

Kunnanhallitus on päättänyt myöntää Savitaipaleen Tennisseuralle (StTS:lle) 7 000 euron avustuksen turnausta varten.

Lisäksi avustaa seuraa Kansainvälisen Tennisliiton (ITF:n) vaatiman neljännen massakentän rakentamisessa

Turnauksen palkintosumma on nostettu ITF:n päätöksellä 15 000 euroon. Viime kesänä summa oli 10 000 euroa.

Tennisseura on määrä rahoittaa ja toteuttaa asfaltti- ja hiekkanurmipintaisen kentän muuttaminen vaatimuksia vastaavaksi. Kustannusarvio on 13 000–15 000 euroa.

Kunta lunastaa kentän viiden vuoden aikana vuosittaisella 3 200 euron rakennusavustuksella.

Kunta oli varautunut talousarviossa tennisturnauksen avustamiseen 5 000 eurolla.

