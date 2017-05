Konstunrannan kaava puhutti pitkään Taipalsaaren valtuutettuja

TAIPALSAARI Kaava-asiat päätetään kunnanvaltuustossa usein liukuhihnatyönä ilman kommentteja.

Näin ei käynyt viime viikon keskiviikkona, kun Taipalsaaren kunnanvaltuusto käsitteli Konstunrannan asemakaavaehdotuksen hyväksymistä ja näytteille asettamista.

Konstunrantaan suunnitellaan pientalojen korttelialueita, joille voi rakentaa myös rivitaloja. Ankkurikaaren ja Konstunrannantien yhteyteen on tulossa lisäksi asuinkerrostalojen korttelialue, jossa on tilaa kahdella kerrostalolle. Alueelle olisi rakentamisen myötä tulossa yli 200 uutta asukasta.

Marika Frilander (sd.) avasi pelin kaipaamalla selontekoa tilanteesta.

Kunnanjohtajan Jari Willmanin mukaan kaavaehdotukseen on tehty joitakin teknisiä muutoksia.

– On poistettu muutamia omakotitaloja ja vähennetty kerrostaloista kerroksia, hän valaisi.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää keskiviikon 24. toukokuuta Länsi-Saimaan Sanomista.