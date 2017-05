Rumpali on tyytyväinen polkuunsa

SAVITAIPALE Viime keskiviikkona 24. toukokuuta 60 vuotta täyttäneellä Hannu Mäntysellä on firmansa Savikunnon kellarissa pannuhuone, josta ei kuitenkaan löydy lämpökattilaa vaan pannut eli rummut.

Perinteikäs mutta harvoin keikkaileva bändi Ilmo treenaa tilassa edelleen viikoittain.

– Musiikki on ollut minulla jollakin tavalla mukana ihan 15-16-vuotiaasta asti, rumpali Mäntynen kertoo.

Lahdessa syntynyt Hannu Mäntynen vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Korpilahdella. Isä Taito oli kansakoulunopettaja ja äiti Eila kehitysvammaohjaaja.

Fysioterapia alkoi hahmottua Mäntysen alaksi jo nuorena.

– Tuntui, että tämä on realismia minulle, tämän voisi klaaratakin, hän muistelee.

Nuori mies lähti kesäksi 1980 alan töihin Katrineholmiin, Ruotsiin.

Palattuaan hän pääsi työllistämistuen turvin töihin Savitaipaleen terveyskeskukseen.

– Tein siellä vuoden töitä ja 1981 aloitin ammatinharjoittajana. Tein sekä terkkarin hommaa että omaa hommaa, Mäntynen selvittää.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää keskiviikon 24. toukokuuta Länsi-Saimaan Sanomista.