Pien-Saimaan virtausohjauksesta on avattu verkkokysely – pöydällä on kolme vaihtoehtoa Taipalsaarella

TAIPALSAARI Pien-Saimaan virtausohjauksen jatkosuunnittelu on käynnissä. Suunnittelutyön jatkamista ovat Lappeenrannan seudun ympäristötoimen mukaan rohkaisseet Kivisalmen pumppaamon myönteiset kokemukset.

Nyt myös kansalaisilla on mahdollisuus kertoa kommenttinsa ja mielipiteensä tulevasta ratkaisusta. Verkkokysely aiheesta on avattu täällä. Kyselyyn voi vastata 22. kesäkuuta saakka.

– Kaikki vastaukset ovat tärkeitä. Kyselyyn toivotaan runsasta osallistumista, kannustavat ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen ja projektikoordinaattori Raija Aura ympäristötoimesta.

Pien-Saimaan virtausohjauksen jatkosuunnittelussa pöydällä on kolme vaihtoehtoa, joiden suunnitelmia tekee FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Suunnitelmiin voi tutustua täällä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Jatkosuunnittelun vaihtoehdot

1. Kopinsalmen pumppaamo, veden johtaminen Kopinsalmesta etelään

2. Lisäveden johtaminen Kutilan kautta Suur-Saimaalta Maavedelle

3. Kirjamoinsalmen talviaikainen sulkeminen jääpeitteiseksi ajaksi, suunnittelussa neljä eri sulkumallia