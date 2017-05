Savitaipaleella järjestetään tilaisuuksia Kuolimon alueen maanomistajille

SAVITAIPALE Kuolimolla on tekeillä laaja vesiensuojelun yleissuunnitelma, kerrotaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.

Suunnitelmaa tekee OTSO Metsäpalvelut Oy ja työn on tilannut ympäristötoimen Pisara -hanke.

– Kuolimo on yksi Suomen kirkkaimmista ja puhtaimmista järvistä ja se on valittu valtakunnalliseksi vertailujärveksi. Kuolimollakin on havaittu muutoksia veden laadussa, muistuttaa ympäristötoimen projektikoordinaattori Raija Aura.

Suunnitelmasta kerrotaan alueen maanomistajille Kuolimon vesiensuojeluillassa keskiviikkona 31. toukokuuta ja maastoretkellä keskiviikkona 7. kesäkuuta.

Vesiensuojeluilta pidetään Olkkolan hovissa kello 18 alkaen. Raija Aura kertoo Pisara -hankkeen ajankohtaisista asioista ja metsäpalvelualue-esimies Marjo Ahola puolestaan metsätalouden vesiensuojelusta ja vesiensuojelurakenteista sekä Kuolimon osavaluma-alueiden ojien uoma-analyysin tuloksista.

Kesäkuun maastoretkellä tutustutaan 2–3 potentiaaliseen vesiensuojelukohteeseen sekä esitellään kohteisiin sopivia vesiensuojelutoimenpiteitä. Retkellä lähdetään kello 18 omilla autoilla Savitaipaleen ABC-aseman parkkipaikalta.

