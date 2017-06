Punkeilta on suojauduttava tänä kesänäkin

Kesä on täällä ja sen myötä varjoisissa ja kosteissa pensaikoissa viihtyvät punkit.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) suosittelee suojautumaan punkeilta, sillä vaikka punkkien kantaman viruksen aiheuttamalta aivotulehdukselta voi suojautua rokottautumalla, bakteeriperäistä borrelioosia vastaan ei.

Punkkitartuntoja voi estää käyttämällä luonnossa liikkuessaan pitkälahkeisia ja -hihaisia, mieluiten vaaleita vaatteita, joista punkit huomaa helposti. Lisäksi tulisi silloin tällöin tarkistaa, ettei ihoon ole tarttunut punkkeja.

Mikäli iholta löytyy kiinnittynyt punkki, se on poistettava itse mahdollisimman pian punkkipihdeillä, pinseteillä tai sormin. Punkin purema ei vaadi välitöntä päivystyskäyntiä. Sen sijaan purema-aluetta kannattaa tarkkailla. On normaalia, että puremaärsytys kestää muutaman päivän.

Jos epämääräisiä oireita kuten kuumetta, lihaskipuja, päänsärkyä tai ihottumaa ilmenee myöhemmin, on hakeuduttava lääkärin arvioon ottamalla puhelimitse yhteyttä terveys- tai hyvinvointiasemalle niiden aukioloaikoina. Etelä-Karjalan asukkaat voivat asioida millä tahansa maakunnan terveys- tai hyvinvointiasemalla.

Purema voi vaatia antibioottihoidon, jos punkin pureman kohdalla on ihottumaa vielä 3–5 vuorokauden kuluttua. Tyypillisimmillään borrelioosin oire on yli 3–5 senttimetriä läpimitaltaan oleva rengasmainen ihottuma.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kehottaa hankkimaan kotiin ja kesämökille punkkipihdit ja kyypakkauksen. Lisäksi varalla olisi hyvä olla hyönteisen puremiin ja allergioihin auttavia reseptivapaita valmisteita kuten antihistamiinia ja kortisonivoiteita.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Erota punkkien levittämät taudit toisistaan

Borrelioosin aiheuttaa Borrelia-bakteeri, joka tarttuu ihmiseen hitaasti. Jos punkki irrotetaan ihosta vuorokauden sisällä sen kiinnittymisestä, riski sairastua borrelioosiin on pieni.

Borrelioosia hoidetaan antibiooteilla. Hoitamaton borrelioosi voi aiheuttaa myöhemmin mm. nivel-, hermo-, sydän-, tai silmäoireita.

Puutiaisaivotulehduksen aiheuttaa TBE-virus, joka tarttuu ihmiseen punkin syljestä muutamassa minuutissa. Sitä vastaan voi rokottautua punkkibusseissa ja terveys- ja hyvinvointiasemilla.

Aivotulehduspotilas tarvitsee sairaalahoitoa, ja tauti voi jättää jälkeensä keskushermosto-oireita.

Lähde: Terveyskirjasto Duodecim, THL