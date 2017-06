Leväseuranta käynnistyi Kaakkois-Suomessa

VALTAKUNNALLINEN sinileväseuranta käynnistyi tällä viikolla ja jatkuu elo-syyskuulle.

Toistaiseksi Kaakkois-Suomen vesialueilla ei ole havaittu sinileväesiintymiä. Kaakkois-Suomen järvien pintalämpötilat ovat kesäkuun alussa selvästi ajankohdan keskiarvoa viileämpiä, noin 12-15-astetta.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) merikeskus on julkaissut tämän kesän riskiarvion sinileväkukinnoista Suomen merialueilla ja sisävesillä.

SYKEn merikeskuksen arvion mukaan sinilevälauttojen muodostumisriski Suomenlahden itäisimmässä osassa on vähäinen tai kohtalainen, mutta länteen päin mentäessä riski kasvaa Kaakkois-Suomen rannikon edustalla huomattavaksi ja keskisellä Suomenlahdella suureksi.

Lisääntynyt kukintariski pohjautuu tämän kevään poikkeukselliseen ravinnetilanteeseen, joka on seurausta viime vuonna Itämeren pääaltaasta Suomenlahden itäosaan asti virranneesta fosforipitoisesta syvävedestä.

Ennusteiden laatiminen sisävesille on paikallisten olojen ja järvityyppien moninaisuuden takia hankalaa. Kevään ja alkukesän viileillä säillä voi olla vaikutusta järvien levätilanteeseen tänä vuonna. Tyypillisesti ensimmäiset havainnot sinilevistä on tehty juhannusviikolla. Paikalliset ravinneolot ja kesän sää kuitenkin vaikuttavat paljon tilanteen kehittymiseen. Tyyni ja lämmin sää edesauttaa sinilevälauttojen syntymistä.

Kaakkois-Suomen viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta viikoittain 19 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedottaa levätilanteesta säännöllisesti. Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla.

Sivustolle kirjautumalla voi lisätä myös omia levähavaintojaan. Havainnot voi tallentaa Järviwikiin myös suoraan havaintopaikalta älypuhelimen avulla käyttämällä Havaintolähetti-nimistä sovellusta.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi myös ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle soittamalla numeroon 040 767 5388 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Levänäytteen lähettämisestä on sovittava erikseen.

