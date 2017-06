Kansainväliseen seikkailutapahtumaan haetaan nuoria aikuisia

Leader Länsi-Saimaa ry hakee Lappeenrannan seudun maaseutualueilta 18-28 -vuotiaita nuoria osallistujiksi viikon mittaiseen Amaze Me Leader -ralliin, jossa noin sata nuorta aikuista Suomesta ja muualta Euroopasta suorittaa tehtävärasteja Saimaan kesäisellä maaseudulla.

Seikkailu alkaa 13. elokuuta Helsingistä, jossa autokunnittain muodostettavat joukkueet saavat käyttöönsä auton ja toimintaohjeet. Reitti kiertää Pohjois-Kymenlaaksosta Etelä-Savon kautta Etelä-Karjalaan Ylämaalle ja Savitaipaleelle, jossa seikkailu päättyy 20. elokuuta. Tapahtuma on maksuton ja mukaan voivat hakea kaikki Leader Länsi-Saimaa ry:n toiminta-alueella asuvat seikkailumieliset 18-28-vuotiaat nuoret. Hakemukset, joiden perusteella alueelta valitaan seikkailuun kuusi nuorta, tulee lähettää 30. kesäkuuta mennessä. Lisätietoa ja linkki hakemukseen löytyvät Leader Länsi-Saimaa ry:n nettisivuilta.

Leader Länsi-Saimaa ry on Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella sekä Lappeenrannan maaseutumaisilla alueilla toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa maaseudun elinvoimaisuutta. Se järjestää seikkailutapahtuman yhdessä Suomen Maaseutuverkoston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi