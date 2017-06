Luonnonsuojelupiiri kaipaa siilihavaintoja

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri kerää havaintoja siilistä. Ilmoitettujen havaintojen perusteella kartoitetaan siilien esiintymistä Etelä-Karjalan alueella, siilikannan vahvuutta sekä sitä, mihin aikaan syksystä siilit vetäytyvät talvipesiinsä.

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piirin tämän vuoden lajiksi valittu siili on usein pihapiirin mieluisa vieras, jota monet ruokkivatkin. Viime aikoina siilejä on kuitenkin näkynyt kotipihoilla entistä vähemmän. Osasyy ovat siistiksi hoidetut pihat, joihin pusikoissa ja lehtikasoissa viihtyvät siilit eivät mielellään tule.

Ilmastonmuutoksen seurauksena siilejä myös kuolee. Talvien vähälumisuus heikentää talvipesien laatua ja leutoina talvina siilit myös heräävät horroksestaan liian aikaisin.

Leutojen jaksojen ja pakkaskausien vuorottelu on siilille vaarallinen yhdistelmä. Siilejä kuolee myös liikenteessä.

Luonnonsuojeluliitto toivoo siilihavaintoja paitsi tältä kesältä myös aiemmilta vuosilta. Myös arviot siitä, ovatko siilit vähentyneet vai lisääntyneet, ovat tervetulleita.

Siilihavainnot voi ilmoittaa täällä.

