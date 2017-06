Taipolis on hiomaton timantti

TAIPALSAARI Huhtikuussa Taipalsaaren yritysasiamiehenä aloittanut Pekka Nupponen pitää Taipolista todellisena valttina kunnalle. Taipolis muotoutuu entisen sairaalan tiloihin.

– Kunnalla ei ole koskaan aikaisemmin ollut tarjota näin hyviä toimitiloja yrityksille, Nupponen, 58, vakuuttaa.

Vankan yrittäjätaustan omaava Pekka Nupponen siirtyi Taipalsaaren kunnan leipiin aprillipäivänä. Mies on opettajavaimonsa kanssa asunut jo pitkään Kattelussaaressa.

Nupponen tuntee omakohtaisesti myös sijoittajamaailman.

Uusi yritysasiamies on saanut heti työmaakseen Taipoliksen, joka on vielä hiomaton timantti.

– Yritystalo on mahdollisuus kunnalle, Nupponen muistuttaa.

