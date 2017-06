Takaisin Hakamäelle

Savitaipaleen Hakamäki ei säästynyt ilkivallalta tänäkään kesänä. Viime vuonna sotkettiin juhlalavan seinää ja nyt töherryksiä löytyi alueella myöhemmin kesällä esitettävän Ristniemen Antti -kesänäytelmän lavasteista.

Näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Ismo Tuhkalainen on syystäkin näreissään. Rikos ei ole suuren suuri ja oletettavasti spraymaalilla tehdyt töhryt lähtevät raakalaudasta karkealla hiekkapaperilla, mutta typeräähän täysin turhanpäiväinen sotkeminen on. Siitä on vain haittaa.

Seurauksena on paitsi teatteriväen harmistusta, myös ylimääräistä työtä niin siivouksena kuin valvontanakin. Sotkijat kun eivät yleensä ole itse jälkiään korjaamassa.

Ja onhan kaiken pohjalla se tosiasia, että toisen omaisuuteen ei ilman lupaa kajota. Ei yksityisellä eikä yleisellä alueella.

Hienointa tässä tilanteessa olisi se, että sotkun aiheuttaja tai aiheuttajat marssisivat niin sanotusti hattu kourassa Hakamäelle ja tarjoutuisivat itse hankaamaan tekemänsä töhryt pois aittalavasteen taustaseinästä.

Nuoret ja joskus vähän vanhemmatkin töppäilevät nimittäin silloin tällöin. Siinä ei ole mitään uutta eikä ihmeellistä. Jokaisesta sukupolvesta löytyy vuorollaan hölmöilijöitä.

Yleensä järki kasvaa kaikkien päähän ajan kuluessa. Tätä asiaa ei kuitenkaan hyvitetä vuoden tai kahden päästä, vaan nyt. Tosin ”rikospaikalle” palaaminen vaatisi sen luokan nöyryyttä, rohkeutta ja suoraselkäisyyttä, että nekin saattavat olla vasta kasvamassa. Mutta saattaahan elämä yllättää.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi