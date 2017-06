Laululava saapuu Lemille tiistaina

LEMI Lemin uusi laululava on nyt valmis, ja se siirretään huomenna 6. kesäkuuta Lappeenrannan Muukonkankaalta Lemin kirkonkylälle urheilukentän laitaan. Lavan ala- ja yläosa kuljetetaan erikseen. Alaosan siirto alkaa kello 9 Muukonkankaalta, josta reitti kulkee Kuutostien, valtatie 13:n ja maantie 380:n kautta Lemin kirkonkylälle. Lavan alaosa on perillä noin kello 10, minkä jälkeen yläosa haetaan Muukonkankaalta. Lavan arvioidaan olevan paikallaan koko komeudessaan puolen päivän tienoilla.

Lemin musiikkiyhdistyksen rakennuttama laululava on jäljitelmä Lemin kirkolla sata vuotta sitten seisseestä laululavasta. Sähkön, valaistuksen ja äänentoistolaitteiden asentamista varten Lemin musiikkiyhdistys on avannut haastekeräyksen, johon liittyvä keräyslista on Lemin Osuuspankissa. Tuttavansa voi haastaa keräykseen maksamalla 10 euroa Lemin musiikkiyhdistyksen tilille.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi