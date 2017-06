Kalaverkoista nousi melkoisia köriläitä

SAVITAIPALE Ahti soi antejaan Savitaipaleella toukokuussa.

Reijo Tossavainen sai 22. toukokuuta 50-millisellä verkolla yli kilon painoisen ahvenen Kyynelmyksestä. Kyläkauppa Suutarin vaaka näytti kalan tarkaksi painoksi 1,15 kiloa. Kyynelmys-järvi on lähellä Mäntyharjun rajaa.

– Ahvenen köriläs savustettiin ja oli hyvää, Tossavainen ilakoi.

Kalatalouden keskusliiton mukaan ahven kasvaa läpi elämänsä ja voi saavuttaa jopa 30 vuoden iän. Useimmat toki menehtyvät eri syistä viimeistään kaksikymppisenä.

– Kasvu on hidasta, joten reilun kilon kokoisen ahvenen ikä on noin 20 vuotta, Tossavainen tietää.

Komea oli myös Hannu Pennasen saalis Kuolimolta. Verkosta nousi 20. toukokuuta 15-kiloinen hauen roikale.

Länsi-Saimaan Sanomien Vuoden vonkale -kisasta löytyy lisätietoja täältä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi