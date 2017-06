Lemin kirjasto on ollut nykyisellä paikallaan 30 vuotta

LEMI Lemin kirjasto viettää tänä vuonna eräänlaista juhlavuotta, sillä sen siirtymisestä vuonna 1987 Vanhasta pappilasta nykyisiin toimitiloihin tulee kuluneeksi 30 vuotta.

Kirjastotoimintaa on toki ollut Lemillä huomattavasti kauemmin, sillä ensimmäinen kirjasto perustettiin jo vuonna 1863. Juhlavuoden kunniaksi kirjasto on järjestänyt arvonnan, johon voi osallistua koko kesän ajan aina elokuun loppuun asti.

– Arpajaisten palkintona on kaikkea Lemiin liittyvää, kirjastovirkailija Annika Viik-Muhli paljastaa.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

