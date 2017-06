Kunnostustalkoot jatkuvat Sarviniemessä

TAIPALSAARI Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeen seuraavat talkoot pidetään ensi lauantaina 10. kesäkuuta kello 10–16.

Hankkeessa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön vuokraamaa Sarviniemen osaa siistitään ja kunnostetaan virkistyskäyttäjille kesäksi sekä huolehditaan alueen käyttöä koskevasta ohjeistuksesta ja tehdään suunnitelmia tuleville vuosille.

Tulevissa talkoissa on tarjolla monenlaista puuhaa.

Maastosta kerätään irtoroskaa ja laitetaan myös raivausjätettä kasalle.

Lisäksi talkoissa on tarkoitus pätkiä moottorisahoilla tuulenkaatamista puista polttopuutarpeita ja kuljettaa niitä nuotiopaikoille.

Pientä lapiointi-, purku- ja haravointihommaa on myös tekeville käsille tarjolla.

Paikalle voi tulla milloin vain mainittuna aikana ja viipyä sen aikaa kuin se on mahdollista.

Sarviniemessä on alkukesän mittaan tapahtunut paljon ja paljon on myös meneillään.

Virkistysaluesäätiön alueella oleviin rakennuksiin on estetty kulku ruuvaamalla ovet kiinni ja peittämällä rikkinäiset ikkunat. Aivan lähiaikoina Sarviniemestä tullaan purkamaan pois vanhat ja huonokuntoiset ilmasähkölinjat. Myös alueen käyttöä ohjaavat opastaulut saadaan paikoilleen lähiaikoina.

Toukokuussa pidetyissä ensimmäisissä talkoissa kerättiin irtoroskia maastosta, siistittiin uimarannan ympäristöä sekä purettiin pois vanha aita.

Lisäksi raivattiin vesakkoa saunan ympäristöstä.

– Talkoissa oli hyvä tekemisen meininki ja siitä on ollut hyvä jatkaa, iloitsevat virkistysaluesäätiön toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen ja projektityöntekijä Mari Matikainen.

Työn alla ovat myös yhteistyö yrittäjiin päin, pian alkava arkkitehtisuunnittelu sekä Saimaan geokohteita esittelevä valokuvanäyttely.

Sarviniemeen on myös toivottu juhannustapahtumaa ja sen suunnittelu on käynnissä.

Ideat ja ajatukset juhannustapahtumasta ja mahdollisen innon tapahtuman järjestämiseen voi kertoa Mari Matikaiselle. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 050 301 3083 tai sähköpostitse osoitteesta sarviniemi2017@gmail.com.

