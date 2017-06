Satamassa tapahtuu

Kesän myötä käynnistyvä veneilykausi tulee olemaan erilainen Savitaipaleella. Vielä alkuviikosta Pappilanlahden venesatamassa oli hiljaista, mutta keskiviikkoaamuna alueelle tuotiin jo työkoneita.

Satama-alue on myllerryksessä kesäkuusta lähtien aina vuoden loppuun saakka, kun kunta rakennuttaa parkkipaikkoja kesä-elokuussa ja elokuun loppupuolella alkaa ruoppausurakka. Ensi keväänä toteutetaan vielä laiturilaajennus.

Satamahanke päätettiin Savitaipaleella toteuttaa yhdellä kertaa mahdollisimman suuren ulkopuolisen hankerahoituksen varmistamiseksi. Ruoppauskin on tehtävä tiettyyn aikaan vuodesta.

Venepaikan haltijoilta poikkeusjärjestelyt vaativat pitkää pinnaa ja sietokykyä. Alueelle ei pääse pysäköimään kesän aikana, vaan autot on jätettävä kauemmas teiden varsille. Lisäksi veneet on siirrettävä pois maa- ja laituripaikoilta ennen ruoppauksen alkamista.

Kunta ei pysty järjestämään korvaavia laituripaikkoja, mutta maapaikkojen suhteen tilannetta selvitetään vielä. Ruoppauksen aikana veneet pääsee laskemaan vesille väliaikaista luiskaa pitkin Kapakojan suulta.

Kun poikkeusjärjestelyjä ei hyvitetä venepaikkamaksuissa, kunnan teknisellä osastolla kannattaa varautua kipakkaan palautteeseen. Kunta perustelee päätöstä sillä, että venepaikkamaksut on pidetty ennallaan, vaikka korotuspaineita oli jo viime kesänä.

Veneilijöiden kannalta tilanne on ikävä, mutta haitta ei ole pysyvä. Yhtä lailla selvää on myös se, että nyt tehtävät toimenpiteet ovat satama-alueella tarpeellisia. Kun halutaan mennä eteenpäin, on joskus pakko väliaikaisesti myös peruuttaa.

Siitähän tässäkin hankkeessa ja sen aiheuttamissa järjestelyissä on lopulta kyse.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi