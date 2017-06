Taipalsaaren kirkonkylä on Vuoden kylä – aktiivista toimintaa ja perinnemaisemaa kiitellään

TAIPALSAARI Etelä-Karjalan Vuoden 2017 kylä on Taipalsaaren kirkonkylä. Valinta julkistettiin Avoimet kylät -tapahtumassa Röytyssä puoliltapäivin lauantaina 10. kesäkuuta.

Valinnan tehnyt Etelä-Karjalan Kylät ry perustelee tunnustusta muun muassa sillä, että kirkonkylä on ollut varsin aktiivinen toimija ja alueella on säilytetty perinnemaisemaa.

– Kylällä asuu ennakkoluulottomia, aktiivisia ja uskaliaita ihmisiä, jotka haluavat panostaa oman kylänsä viihtyvyyden parantamiseen, perusteluissa sanotaan.

Kirkonkylällä järjestetään monia perinteisiä tapahtumia, joiden takana on paikallinen kyläyhdistys.

– Kyläyhdistyksen hallituksen jäsenet on hieno yhteistyötiimi, jollaista tarvitaan näinkin laajan toiminnan järjestämiseen, Etelä-Karjalan Kylät ry:stä kerrotaan.

Kylämaiseman keskellä sijaitsee vuonna 1754 valmistunut Taipalsaaren kirkko, joka on Suomen vanhimpia puukirkkoja. Röytyn kotiseututalosta on ensimmäinen maininta jo vuodelta 1680.

Rannassa sijaitsevat seurantalo Väinölä ja vanha kunnantupa ovat molemmat 1800-luvun lopulta.

Kirkonkylällä toimii myös oma kyläkauppa. Siwan paikalle viime helmikuussa avatun M-Market Taipalsaaren kauppiaina ovat Osmo Laine ja Sari Rautio-Laine. Osmo Laine on myös kirkonkylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja sekä tuore kunnanvaltuutettu.

Kirkonkylällä on eri alojen yrityksiä ja edelleen myös yksi toimiva maatila. Kyläyhdistys on lisäksi palkannut kylätalkkarin, jonka palveluja myydään kyläläisille.

Lappeenrannan keskustasta matkaa Taipalsaaren kirkonkylään on noin 15 kilometriä. Tie kulkee sinisen Saimaan läpi.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi