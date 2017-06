KoPa taipui vieraissa tappioon, mutta sai tasapelipisteen kotikentältä

Lemiläinen Kotajärven Pallo (KoPa) taipui maalin tappioon jalkapallon Nelosen ottelussa viime keskiviikkona.

KoPa hävisi Kimpisen kentällä lappeenrantalaiselle Lirylle maalein 3-2 (2-1). KoPan maalintekijöinä kunnostautuivat Veli-Matti Kostiainen ja Jani Jokela.

Viime lauantaina KoPa tahkosi kotikentällään tasatahtiin heinolalaisen Union Plaanin kanssa. Ottelu päättyi Kotajärven kentällä tasatulokseen maalein 2-2 (1-1). KoPasta verkkoa heiluttivat Henri Hovi ja Mika Kosunen.

KoPa on seitsemän ottelun jälkeen sarjassa viidentenä. Lemiläisittäin erityisen positiivista on se, että Jani Jokelan maalijyvä on oivasti kohdallaan. Jokela on osunut tolppien väliin jo kuudesti ja jakaa maalipörssin kakkossijan.

Ensi sunnuntaina 18. kesäkuuta KoPa matkaa vierasotteluun, kun vastassa on Simpeleen Urheilijat (SiU).

LSS

