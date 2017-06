Jässi-hanke tarjoaa jätevesineuvontaa

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:llä on meneillään Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella Jässi-jätevesihanke.

Sen tarkoituksena on neuvoa jätevesien käsittelyssä niitä Lappeenrannan seudun asukkaita, joiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmät ovat kiinteistökohtaisia ja omistajien vastuulla.

Jässi-hankkeen jätevesineuvojat antavat neuvoja jätevesijärjestelmien huoltoon ja käyttöön liittyen. Lisäksi jätevesineuvojilta saa puolueetonta tietoa lainvaatimuksista, järjestelmävaihtoehdoista sekä vaadittavasta dokumentoinnista.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:stä huomautetaan, että kaikenikäiset jätevesijärjestelmät vaativat vuosittaista huoltoa.

Tarvittavat huoltotoimenpiteet ja niiden määrä riippuvat kiinteistöllä olevasta järjestelmästä, minkä vuoksi jokaiselle järjestelmälle tulisi löytyä käyttö- ja huolto-ohjeet. Tärkein huoltotoimenpide on riittävän usein tehty lietteen poisto.

Oikeat ja riittävät huoltotoimenpiteet vähentävät asuinympäristön kuormitusta ja pidentävät järjestelmän käyttöikää.

Vesiensuojeluyhdistys huomauttaa myös, ettei viemäriin saa laittaa kemikaaleja ja lääkkeitä, jotka tuhoavat jätevesijärjestelmän puhdistavaa mikrobikantaa ja voivat säilyä ympäristössä pitkäänkin.

Jätevesineuvojat tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla. Lisäksi neuvojat voi tavata kesän aikana muun muassa Kestävästi hyödyksi -kiertueella.

Yhteystiedot ja kiertueen aikataulut löytyvät täältä.

