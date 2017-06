Kaakkois-Suomessa sinilevämäärät edelleen vähäisiä

Sinilevien määrät Kaakkois-Suomen sisävesillä ovat alkukesälle tyypilliseen tapaan edelleen vähäisiä. Kesäkuun kolmannella viikolla Kaakkois-Suomen järviltä on tullut vain yksittäinen havainto sinilevästä, ja se tehtiin vakioseurantapaikalla Iitin Urajärvellä.

Yleisöhavaintoja sinilevistä ei Kaakkois-Suomen sisävesiltä ole toistaiseksi tullut. Useilla järvillä männyn siitepöly on kuitenkin muodostanut kellertäviä kertymiä veden pinnalle.

Vesien pintalämpötilat ovat edelleen tavanomaista viileämpiä, noin 14–16 astetta, eivätkä ne vielä edistä sinilevien runsastumista.

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla täällä.

Järviwiki-sivustolle voi myös lisätä omia levähavaintojaan kirjautumalla palveluun.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa myös Kaakkois-Suomen levälinjalle soittamalla numeroon 040 767 5388 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi.

Levänäytteen lähettämisestä on sovittava erikseen.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi