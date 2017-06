Lemillä Säkkijärven polkan tahdissa

LEMI Suomalaisuutta pohdiskelevaa televisiosarjaa mukaillen voisi väittää, että Lemi on säkkijärveläinen.

Polkastaan kuuluisa Karjalan pitäjä näkyy edelleen Lemin elämässä, vaikka säkkijärveläisiä evakkoja muutti säräpitäjään vain 22 perhekuntaa.

Lemin kunnanvaltuuston puheenjohtajalla Veli-Pekka Okollakin on sukujuuria Säkkijärvellä.

Kun Säkkijärvi-säätiö järjesti viime lauantaina ja sunnuntaina 73. Säkkijärvi-juhlat ensimmäistä kertaa Lemillä, paikkakunnan säkkijärveläiset iskivät tarinaa joukolla.

– Säkkijärveläisiä nimiä ovat esimerkiksi Husu, Seppälä, Mäkelä, Hämäläinen ja Outinen Ylä- ja Ala-liitteineen, Tarja Husu-Tuuliainen luetteli.

Husu-Tuuliaisen äiti on lemiläinen, mutta perheen mukana muuttanut mamma oli perisäkkijärveläinen. Hän ihmetteli paikkakunnan tapoja ja ruokia.

– Ruisleipä, hapanlohko ja hakkoopiirakka ovat säkkijärveläisiä ruokia, joita Lemillä ei niin paljon syöty, Tarja Husu-Tuuliainen mainitsi.

MARKKU PAAKKINEN

