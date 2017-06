Kävijöistä kiitos

Viime lauantaina järjestetty Avoimet kylät -päivä oli jälleen hyvä muistutus siitä, että kesätapahtumien perässä ei ole tarpeen lähteä merta edemmäs kalaan. Lähelläkin tapahtuu.

Päivä oli itse asiassa kuin kesän tapahtumatarjonta pienoiskoossa. Länsi-Saimaan alueeltakin löytyi jokaiselle jotain. Järjestettäviä tapahtumia ilmoitettiin etukäteen pitkälle toistakymmentä. Mukaan mahtui kulttuuria ja liikuntaa sekä historiaa ja nykypäivää.

Paikoin oli kuitenkin havaittavissa, että runsas tarjonta laajalla alueella lähes samaan aikaan ei voinut olla näkymättä yksittäisten tapahtumien kävijämäärissä.

Keli oli melko lailla kohdallaan, mutta fanaattisinkin tapahtumakävijä jaksaa vain tiettyyn pisteeseen asti. Silläkin saattoi olla vaikutuksensa, että vilkkain kesälomakausi on vasta alkamassa.

Tapahtumajärjestäjille kävijät ovat perinteisesti se suurin kiitos. Varsinkin, kun puuhaväki touhuaa suurelta osin vapaaehtoisvoimin pelkästä järjestämisen ilosta. Ja tällaista asennetta ei koskaan ole liikaa.

Päällekkäisyyksiä ei voida loputtomiin välttää, mutta alueen isojen tapahtumakokonaisuuksien kannalta on hyvä, että ne järjestetään heinäkuussa limittäin.

Taipalsaari-päiviä vietetään kesä-heinäkuun vaihteessa ja Savitaipaleen Sapassi-viikko käynnistyy 8. heinäkuuta. Suomenniemi-viikko on merkattu kalenteriin 20.–26. heinäkuuta ja tätä seuraa Lemin musiikkijuhlat.

Aivan tutuilla askelmerkeillä kesää ei kuitenkaan mennä. Esimerkiksi Savitaipale Soi -tapahtumaa ei järjestetä, mutta vastaavasti Suomenniemi-päivät on venytetty viikoksi.

Pienempien yksittäistenkin tapahtumien kohdalla vuosittainen vaihtelu on luonnollista. Kun yksi jää pois, toinen tulee tilalle tai muuttaa muotoaan. Se tuo tarjontaan tuoreuden tuntua ja saattaa houkutella myös uutta kävijäkuntaa.

MATIAS LÖVBERG

