Vahvuuksien puu on rehevä

SAVITAIPALE ”Olen hyvä hihittäjä.” Näin lukee Venlan, 5, askartelemassa kortissa, joka on ripustettu päiväkoti Kissankellon pihalla sijaitsevaan puuhun.

Puu on nimetty Vahvuuksien puuksi, ja siihen päiväkotilaiset ovat yhdessä ripustaneet omia pahville kirjoitettuja vahvuuksiaan.

– Olemme puhuneet lasten kanssa vahvuuksista ja tehneet karttoja, joihin on saanut piirtää oman kuvan ja omia vahvuuksiaan. Vanhemmat ovat sitten vielä täydentäneet lastensa vahvuuskarttoja. Sen jälkeen jokainen valitsi yhden vahvuuden, joka kirjoitettiin pahville ja ripustettiin puuhun, lastentarhanopettaja Mia Tikka kertoo.

Vahvuuksien puuhun saavat ripustaa oman vahvuutensa kaikki kuntalaiset. Sen voi askarrella omalla tyylillä päiväkotilaisten tekemien korttien mallista poiketen.

Puu sijaitsee päiväkodin porttien ulkopuolella, joten siihen voi tuoda oman vahvuutensa ja samalla käydä lukemassa muiden vahvuuksia myös päiväkodin aukioloaikojen ulkopuolella.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 15. kesäkuuta Länsi-Saimaan Sanomista.