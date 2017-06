Takarivistä suoraan keulille

TAIPALSAARI Kunnanhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittu Taisto Pitkänen (kesk.) asteli Keulasalin takarivistä suoraan kunnanjohtaja Jari Willmanin viereen Taipalsaaren uuden kunnanvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 7. kesäkuuta.

– Tämä on ensimmäinen kunnanvaltuuston kokoukseni ikinä. Kokoustaminen on tuttua touhua yrityselämästä, mutta kunnallispolitiikka on minulle uutta ja erikoista, Pitkänen tunnusti kuin pääministeri Juha Sipilä valtion tasolla, kun tämä aloitti pääministerinä.

Pitkäsen kunnallisura alkoi eläkeiässä.

– Hakeudun yhteistyöhön herkästi, koska tämä toimintamalli sopii kunnallispolitiikkaan. Vähäisen kokemukseni vuoksi vastaanotan nöyrästi ohjeita, kun opiskelen tähän mielenkiintoiseen uuteen maailmaan, Pitkänen kuvaili.

