Nollasta lyhyen venäjän magnaan

SAVITAIPALE Monille suomalaisille riittää kielitaidoksi se, että ravintola on venäjäksi “pektopah”, koska niin kapakan seinällä näyttää lukevan.

Savitaipalelaiselle Kaarina Lindqvistille se ei kuitenkaan riittänyt, vaan hän halusi tietää, mitä lukee Prisman takana, romujen keskellä olevassa kyltissä.

Varasto siinä lukee. Kyltin arvoitus selvisi, kun Lindqvist oli kirjoittanut Savitaipaleen aikuislukiossa lyhyen venäjän arvosanalla magna.

Kaikkiaan yhdeksän opiskelijaa suoritti oppimäärän ja kolme heistä myös kielen ylioppilaskokeen. Opiskelijoita oli ryhmässä 12.

Savitaipaleen lukion rehtorin Petri Kyyrän mukaan ensi lukuvuodeksi on tarkoitus jälleen koota venäjän ryhmä. Opiskelu siinä on maksutonta.

– Savitaipaleella venäjän kielestä on yhä enemmän hyötyä, Kyyrä korostaa.

