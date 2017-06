KoPan vierasottelu peruttiin huonokuntoisen kentän takia

Lemiläisen Kotajärven Pallon (KoPa) jalkapallon Nelosen vieraspeli jäi viime sunnuntaina 18. kesäkuuta pelaamatta Simpeleellä huonokuntoisen kentän takia.

– Nurmen huonoja kohtia oli yritetty paikata hiekalla. Kun satoi, kenttä ei vetänyt ollenkaan ja oli ihan uima-allas. Tuomari kertoi, että pelaamiselle ei ollut mitään mahdollisuuksia, Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piirijohtaja Veijo Vainikka kertoo.

Vainikan mukaan Simpeleen Urheilijoiden (SiU) ja KoPan välisen ottelun uusi ajankohta on toistaiseksi täysin auki.

– Simpeleellä ottelu pelataan, mutta se menee varmaan heinäkuulle.

Seuraavat kaksi ottelua KoPa pelaa kotona eli Kotajärven kentällä. Ensi keskiviikkona 21. kesäkuuta vastassa on Sudet/2 Kouvolasta ja keskiviikkona 28. kesäkuuta Kulennoisten Pallo (KuP). Ottelut alkavat kello 18.30 ja niihin on vapaa pääsy.

MATIAS LÖVBERG

