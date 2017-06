Maija Kouvo leipoo jälleen – yrittäjä piti sanansa

LEMI Maijan kotileipomo on aloittanut toimintansa Lemillä maaliskuussa tapahtuneen tulipalon jälkeen.

Yrittäjä Maija Kouvo kertoo, että rieskaa toimitetaan Lemin ja Savitaipaleen jälleenmyyntipisteisiin tällä viikolla ja leipää on myynnissä myös Lemin torilla.

Kouvo lupasi heti tulipalon jälkeen, että rieska palaa vielä kauppoihin. Uuden leipomon rakentaminen palaneen tilalle ja toiminnan käynnistäminen veivät kolmisen kuukautta.

– Vanhasta leipomosta jäivät perustukset, Kouvo kertoo.

– Uusi leipomo on tehty elementeistä, autotallipaketista, hän jatkaa.

Kouvo arvelee jatkavansa leipomista vielä muutaman vuoden.

– Kolmisen vuotta ehkä. Tai ainakin niin kauan kuin terveyttä riittää. Ei tässä uskalla hirveän tarkasti luvata, kun koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Niin kuin nähtiin.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi