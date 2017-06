Maakunnan omaa varhaisperunaa ei riitä kaikille

Kasvukausi on puolitoista viikkoa jäljessä normaalista viileän sään takia, kerrotaan Pro Agria Etelä-Suomesta.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että varhaisperunasta tulee normaalia pienempi sato juhannusmyyntiin.

– Maakunnan oma peruna ei riitä kaikille, mutta tuonti etelärannikolta ja saaristosta kattaa kysyntää, kasvinviljelyn asiantuntija Eino Heinola tarkentaa.

Säilörehun korjuu alkoi viime viikon lopulla.

– Sato on jäämässä normaalia pienemmäksi kylmä sään sekä toukokuun kuivuuden takia, tosin viimeaikaiset sateet ovat piristäneet nurmen kasvua, Heinola sanoo.

Ensimmäiseksi kylvetyt viljat orastuivat tasaisesti ja nyt ne ovat pensomisvaiheessa eli rikkatorjunta on parhaillaan menossa. Kosteus lisää laikkutautien esiintymistä ja joillakin lohkoilla verkkolaikun torjuntakynnys ylittyy jo.

Myöhemmät kylvökset orastuivat epätasaisemmin kuivuuden takia.

– Öljykasvit ovat ruusukeasteella. Tuholaisia, kirppoja ja rapsikuoriaisia, on ollut toistaiseksi vähän. Sade lisää pahkahomeriskiä. Siihen tulee varautua, Heinola muistuttaa.

Viileänä ja sateisena jatkuvan sään takia normaalikaudesta jäädään edelleen jälkeen, joka taas tarkoittaa sitä, että sadonkorjuu viivästyy.

– Toivotaan pitkää lämmintä syksyä, Heinola tuumaa.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi