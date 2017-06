Miksi vaihtoehdoista ei avoimesti keskustella?

Toimivat puhelin- ja nettiyhteydet ovat nyky-yhteiskunnassa välttämätön asia, ja kapasiteettitarve lisääntyy kaiken aikaa, kun esimerkiksi televisiota katsotaan kodeissa netin välityksellä ja isoja tiedostoja, muun muassa valokuvia, lähetetään tutuille.

Valtakunnalliset toimijat Suomessa kehittävät nettipalvelujaan tyydyttämään kansalaisten tarpeet niin kaupungeissa kuin maaseudulla, maaseudulla perustuen enimmäkseen mobiilitekniikkaan.

Hyvin ovat yhteydet valtakunnallisten toimijoiden kautta ainakin omalla kohdallani kotona Taipalsaarella ja mökillä Kuolimon sähköttömässä saaressa toimineetkin. Pystyn hoitamaan koti- ja työasiat kiitettävällä tavalla valtakunnallisen mobiiliverkon kautta.

Valtakunnallisten toimijoiden rinnalla Länsi-Saimaan alueen kunnat ovat perustaneet oman yhtiön rakentamaan valokuituyhteyksiä tavoitteena kattaa kuntien taajamat ja maaseudun kiinteistöt.

Valokuituyhteyksien rakentaminen ja ilmeisesti ylläpitokin on selvästi kalliimpaa kuin mobiiliyhteyksien. Juuri tämän takia valtakunnalliset toimijat ovat päätyneet mobiiliyhteyksien rakentamiseen harvemmin asutuille alueille. Joku viisaus täytyy olla valtakunnallisten yritysten toiminnankin takana.

Valokuituyhteyksien rakentamis- ja ylläpitokustannukset katetaan itse käyttäjien, kunnan ja valtion sekä EU:n rahoilla.

Itse käyttäjäkin maksaa yhteydestä ainakin 200 prosenttia korkeamman hinnan kuin minä nyt mobiili-4G-yhteydestä.

Lisäksi esimerkiksi Taipalsaaren kunta sijoittaa yli miljoona euroa valokuituyhteyksien rakentamiseen, siis yli 200 euroa per asukas.

Olenkin koettanut saada aikaan keskustelua asiasta tai että mobillipalvelujen tarjoajatkin saisivat puheenvuoron kunnassa ja kuntalaisille. Olen kokenut, että puheitani on valtuustossa pidetty huuhaana.

Itse kuitenkin uskon, että olen aika oikeassakin puolustaessani valtakunnallisia isoja toimijoita, ja edullisempia, kuitenkin hyvin toimivia nettiyhteyksiä kuntalaisille. Ainakin vaihtoehdoista tulisi kuntalaisia rehellisesti ja avoimesti informoida.

KIMMO KYLÄMIES (kesk.)

kunnanvaltuutettu

Taipalsaari