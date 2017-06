Valokuituverkko on askel nykyaikaan

Kimmo Kylämies kirjoitti Länsi-Saimaan Sanomien Mielipide -palstalla valokuituverkosta otsikolla ”Miksi vaihtoehdoista ei avoimesti keskustella?”.

Minusta on hyvä käydä keskustelua ja sitä on jo käyty vuodesta 2015. Myös kuntalaiset ovat osallistuneet keskusteluun, lähes 1 300 kotitaloutta ja yritystä on tilannut valokuituliittymän ja 550 liittymää on jo käytössä.

Kuten Kimmo Kylämieskin toteaa: ”Toimivat netti- ja puhelinyhteydet ovat nyky-yhteiskunnassa välttämätön asia ja kapasiteettitarve lisääntyy kaiken aikaa”.

Tässä Kimmo olet oikeassa. Asiantuntijat kertovat, että tiedonsiirron määrä kaksinkertaistuu vuosittain. Meidän on vaikea kuvitella maailmaa kymmenen vuoden kuluttua. Muun muassa DNA:n johtaja ilmoitti vuodenvaihteessa, että 4G on helposti tukossa.

Koreassa ovat 8K-televisiot valmiina ja ne tarvitsevat 120 megabitin kaistan, joten 4G ei riitä. 5G on tulossa 2025, mutta sen tukiaseman signaali kantaa 100 metriä, joten 5G ei ole ratkaisu maaseutukunnissa. Lisäksi 5G tarvitsee valokuituyhteyden.

Jo vuoden 2014 aikana selvisi, että isot teleoperaattorit eivät tule rakentamaan valokuituverkkoja. Vastaavasti nämä isot rakentavat valokuitu- ja mobiiliverkkoja kaupungeissa, koska he tietävät molempien verkkojen tarpeen.

Jos Saimaan Kuidun omistajakunnissa olisimme tyytyneet vain mobiiliverkon palveluihin, niin jäisimme pahasti kehityksestä jälkeen.

Valokuituverkkoja rakennetaan naapurikunnissa muun muassa Kouvolassa, Pertunmaalla, Mäntyharjulla, Puumalassa sekä Mikkelin kaupungin Suomenniemen, Ristiinan ja Anttolan taajamissa.

Viestintäviraston kartoista näkee, että lähes jokaisessa Suomen kunnassa on menossa valokuituverkkoprojekti.

Naapurimaa Ruotsissa kaikista laajakaistaliittymistä 46 prosenttia on valokuituverkkoliittymiä. Vastaava luku on Suomessa 3,9 prosenttia.

Saimaan Kuitu on kuntalaisia varten. Kunnilla on halu turvata alueen asukkaiden ja yritysten tasavertaiset yhteydet samaan tapaan kuin muualla Suomessa ja maailmalla.

Varma ja nopea valokuituyhteys on tänä päivänä digitalisoituvassa maailmassa jokaisen kansalaisen ja yrityksen perusoikeus.

EU:n tavoite on toteuttaa valokuituverkot jokaiselle kotitaloudelle ja yritykselle. Suomen valtio ja kunnat ovat lähteneet noudattamaan tavoitetta. Viime perjantaina eduskunta hyväksyi laajakaistalain muutoksen.

Lain valtion rahalla sekä kuntien ja liittyjien rahoituksella rakennetaan Saimaan Kuidun omistajakuntien alueiden valokuituverkot valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kimmo! Molempia verkkoja tarvitaan. Meidän on pysyttävä kehityksessä mukana.

TUOMO PUHAKAINEN

toimitusjohtaja

Saimaan Kuitu Oy