Juhannuksena grillataan

KESKIKESÄN juhla on taas käsillä, vaikka kesä ei ole kunnolla ehtinyt vielä alkaakaan. Kyselykierroksemme perusteella juhannusta vietetään grilliruokaa syöden.

Taipalsaarelaiset Juha ja Seija Perälä viettävät juhannuksen kirkonkylällä sijaitsevassa kodissaan.

– Meillä on rantasauna, niin se on vähän kuin mökillä olisi, he tuumaavat.

Äskettäin isovanhemmiksi tulleet Perälät saavat erityisen mieluisan vieraan, kun omien lasten mukana juhannusta saapuu viettämään kuukauden ikäinen lapsenlapsi.

Yhdessä jälkikasvun kanssa aiotaan grillata. Ruoaksi on suunniteltu laitettavan herkkusieniä pekoniin käärittyinä, kantarellimuhennosta, grillipihvejä ja uusia perunoita.

– Meillä on iso katettu terassi, joten sadesääkään ei haittaa.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi

Lue torstain 22. kesäkuuta Länsi-Saimaan Sanomista lisää katugallupiin vastanneiden juhannussuunnitelmista ja katso, mikä grillihiili osoittautui parhaaksi grillihiilitestissä.