Mutapalloilla muutos?

Samaan aikaan, kun Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kunniatohtoriksi nimitetty Jamie Hyneman vieraili Lappeenrannassa, yliopiston tutkimusassistentti Simo Räsänen laski EM-mutapalloja Lemin Nukkalampeen.

Myytinmurtajat -televisiosarjasta maailmanlaajuisesti tunnetun Hynemanin vierailu keräsi laajalti näkyvyyttä, mutta eivät mutapallotkaan aivan huomiotta jääneet. Ja hyvä niin.

Mutapallojen valmistusprosessi ja toiminta vesistössä eivät maallikolle aivan helposti avaudu, mutta ei välttämättä tarvitsekaan. Olennaista on, että paikallista asiantuntemusta hyödynnetään maakunnan parhaaksi. Nukkalammen mutapallot on valmistettu LUT:lla.

Nukkalammen kenttäkoe on uraa uurtavaa tutkimusta Suomessa. Mikäli mutapallot todetaan toimiviksi, käytettävissä voi tulevaisuudessa olla kokonaan uusi vedenpuhdistusmenetelmä. Koe ja menetelmä ovatkin herättäneet paljon sekä kansallista että kansainvälistä mielenkiintoa.

Ravinnekuormitusta mutapallot eivät poista, mutta niiden avulla huonokuntoiset vesistöt voidaan saada jatkossa esimerkiksi laajemmin virkistyskäyttöön. Suomessa on suunnitteilla mutapalloilla myös useita uusia kosteikkokokeita, sillä Lappeenrannan Sammonlahdessa saatiin rohkaisevia tuloksia viime vuonna.

Vaikka suomalaiset tunnetusti innovatiivista kansaa ovatkin, mutapalloista ei sinivalkoista kunniaa voi ottaa. EM eli mikro-organismeihin perustuva puhdistus on alunperin japanilainen keksintö.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen projektikoordinaattori Raija Auran mukaan Aasiassa järjestetäänkin tempauksia, joissa mutapalloja heitetään isolla joukolla puhdistusta vaativaan vesistöön. Voisiko tämä olla tulevaisuutta myös Etelä-Karjalassa?

MATIAS LÖVBERG

