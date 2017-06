Kylmää vettä niskaan

Poikani asui Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n vuokra-asunnossa toista vuotta ja muutti pois 1. kesäkuuta.

Odottelin, että milloin pääsen tekemään loppusiivouksen. No yllättäen sinne menivätkin Vanhaintuen siivoojat, asukas ei kunnolla ehtinyt alta pois.

Ei siinä mitään, mutta sitten tulikin lasku, joka sai niskavillani pystyyn: 150 euroa (25 euroa/tunti). Kuusi tuntia siivottu noin 28 neliömetrin tyhjennettyä yksiötä.

Todellistako? Ryöstöä tuo on. Miksi kaksi siivoojaa (2 x 3 tuntia) pieneen asuntoon? Miten tällainen menettely voidaan edes maksattaa pienituloisella?

Soittelimme laskusta mieheni kanssa eri tahoille, selityksiä kyllä saimme.

Asunnossa muun muassa haisi tupakka. Poika ei polta tupakkaa.

Toisen selityksen mukaan asunnossa tuoksui partavedeltä.

Lattiakaivotkin puhdistetaan ynnä muuta. Asunnossa on yksi lattiakaivo vessassa.

Olisin kyllä ymmärtänyt kolmen tunnin veloituksen eli puolet laskusta. Tyhjä asunto, ei mitään kalusteita tai muitakaan esteitä. Tämä kaikki meni yli ymmärryksen.

Onko tämä pakon sanelemaa? Itse olin tosiaankin valmistautunut siivoamaan huoneiston. Ei kuitenkaan kuulemma näkynyt missään, että ”Haluaa itse siivota”.

Vuokrasopimuksessa lukee, että sopimuksen päätyttyä huoneisto on luovutettava siivottuna tai sovittava siivouksesta vuokranantajan kanssa.

Olisi mielenkiintoista tietää, kuka sopi asiasta ja tilasi siivouksen, kun omainen ei sitä tehnyt. Olisin kyllä tilannut siivouksen, jo se olisi ollut tarpeen.

Millä pienituloiset eläkeläiset maksavat kuukausituloistaan tuollaisia summia?

Poikani olisi syönyt 16 lounasta tuolla rahalla.

SOILI NÄKKI

Savitaipale