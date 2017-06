Länsi-Saimaan järvillä ei ole havaittu sinilevää – Kuolimon vesi on matalalla

Länsi-Saimaan alueen järvillä ei tehty juhannusviikolla sinilevähavaintoja.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) mukaan levää oli vain Lappeenrannan Haapajärvellä ja Saimaan Huhtiniemessä.

Siitepölyä oli kuitenkin yhä vedenpinnalla paikoittain paljonkin, kun sateet ja tuulet olivat kasanneet siitepölyä paikoin paksuiksi lautoiksi.

Mädäntyessään siitepöly voi haista erittäin pahalle, mutta se eroaa kuitenkin sinilevästä koostumuksensa ja värinsä puolesta.

– Siitepöly on kellertävää tai ruskeaa, eikä hajoa samalla tavalla pieniksi hippusiksi kuin sinilevä sitä koskettaessa, Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta kerrotaan.

Sisävesillä veden lämpötilat ovat 15 ja 20 asteen välillä. Voimakkaat tuulet ovat sekoittaneet vesimassoja ja näin ollen lämpimimpiä ovat pienten suojaisten järvien vedet.

Vesitilanteen suhteen Vuoksen vesistön suuret järvet ovat lähellä ajankohdan keskitasoja. Vesistön eteläosassa muun muassa Kuolimon vedenkorkeudet ovat 15–20 senttimetriä ajankohdan mediaanitasoa alempana, mutta vedenkorkeuksien lasku on sateiden myötä tasaantunut.

Saimaan vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja jatkaa alkukesälle tyypillistä hidasta nousua. Ennusteen mukaan Saimaan pinta nousee kesä-heinäkuun aikana enää hiukan, todennäköisesti korkeintaan noin kymmenen senttiä.

LSS

